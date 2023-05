Le mois de Mai est celui du sport en famille à Burdinne

Et l’échevine des Sports, Évelyne Lambié, ajoute que "les stages des congés de printemps tournaient déjà autour de la thématique avec notamment la pratique du vélo. L’an passé, nous avons reçu une étoile “Commune sportive” de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons différents clubs sportifs. Nous continuons toujours l’activité “Je cours pour ma forme”. Et les aînés organisent leurs marches."

Un "Fun’day" à la plaine de Marneffe

La première activité sera la descente de la Lesse ce jeudi 18 mars avec départ en car du terrain de football de Burdinne. Et il y a encore des places.

Mais la grande journée sportive et familiale "Fun’day", elle, se déroulera le dimanche 21 mai sur le site de la plaine de jeux de Marneffe, avec un beau programme, comme l’annoncent Évelyne Lambié et Marine Hiclet: "Nous organisons des Olympiades qui sont un petit tournoi d’épreuves sportives et ludiques par équipes de minimum quatre personnes. Nous souhaitons qu’elles soient mixtes avec adultes et enfants. Il y aura de l’escalade, un parcours Unihoc, des lancers francs, une course d’obstacles et une de sacs… Nous avons aussi un tournoi de pétanque."

Une balade à vélo est aussi organisée en partenariat avec le Comité des aînés et, pour les plus sportifs, un VTT de 38 km dès 9 h. Cette journée sera aussi l’occasion de remettre les mérites sportifs aux alentours de 12 heures. Le Mois du sport se terminera le 27 mai pour découvrir l’activité psychomotricité du samedi matin à l’école de Marneffe. "Nous accueillerons les parents et les enfants dès l’âge de 2 ans à 11 h", précise Évelyne Lambié.

Enfin, deux marches Adeps auront lieu le 28 mai au tennis de table et le 29 mai au départ de l’école communale de Marneffe.

Journée du sport, c’est le dimanche 21 mai de 10 à 15 h 30. Renseignements et réservations à l’adresse sports@burdinne.be ou au 085/51 97 18.