Une tuile pour Burdinne qui loupe un subside de près d’un million d’euros

La Commune avait en effet lancé un ambitieux programme pour restaurer une première partie des bâtiments. Soit le "L" formé par l’ancien corps de logis contre la rue et les étables au fond de la cour. Pour répondre à l’appel à projets du Patrimoine, un avant-projet devait être déposé avec permis d’urbanisme à l’appui. C’est ce qui a été fait avec le bureau d’architectes Binario. Ainsi, le long de la rue, dans l’ancien corps de logis de la ferme, une brasserie-restaurant était prévue et de l’autre côté, un restaurant plus haut de gamme, avec, au centre, la cuisine. Les anciennes baies qui donnent sur la rue doivent être rouvertes, de même que le porche d’origine pour avoir un second accès direct depuis la rue. Dans l’autre aile, au fond de la cour, des contacts étaient en cours en vue d’installer une microbrasserie dont les cuves de fermentation seraient placées dans le restaurant tout proche.

Travailler sur l’ensemble du site

Alors sans le subside espéré du Patrimoine wallon, tout cela tombe-t-il à l’eau ? Pas vraiment, mais toute la rénovation de la ferme de la Grosse Tour doit être repensée. "On a quand même déjà un subside de 2 250 000 € dans le cadre des sites à réaménager et on compte mettre 1 million sur fonds propres, précise le bourgmestre Frédéric Bertrand. Mais on a l’obligation de consacrer cette somme à l’ensemble du site. Or on a déjà des plans pour le L mais pas pour les autres bâtiments, soit la grange et ses annexes."

Alors la Commune et la SPI (l’agence de développement territorial pour la province de Liège), qui l’aide dans ce dossier, réfléchissent à la manière de procéder. "On pourrait lancer les travaux assez vite pour une mise hors eau de l’ensemble du site, mais on ne sait pas si les 3 millions qu’on a déjà seront suffisants. Dès lors, on cherche encore d’autres sources de financement", explique le mayeur. Pas question non plus de trop tergiverser car les bâtiments en bord de rue doivent être sécurisés au plus vite pour ne pas s’effondrer.