La résurrection des ateliers de l’ancienne gare de Burdinne (photos)

Le coût est ici aussi de 1 million d’euros mais la Commune peut toutefois bénéficier du subside PIC d’environ 250 000€.

Quasi comme en 1908

"On essaie de préserver au maximum les bâtiments à l’identique, précise l’échevin des Travaux Christian Elias. On va remettre des tuiles “pottelberg” orange, comme les anciennes. On a rouvert des fenêtres qui avaient été murées et on va remettre des châssis à croisillon comme autrefois. Il y a juste la porte d’entrée où on supprime un montant pour pouvoir entrer avec des camions."

Toutes les toitures seront isolées et à l’intérieur, des aménagements plus modernes (électricité, sanitaires…) seront installés. Le hangar principal abritera le charroi et le matériel tandis que dans l’autre, plus petit, on trouvera les vestiaires, un atelier et un réfectoire pour les ouvriers.

Avec la lampisterie récemment restaurée, d’ici l’année prochaine, c’est donc l’ensemble du site de l’ancienne gare qui aura retrouvé une affectation. Quasi comme à ses débuts en 1908.