Les Belgian Cats débuteront leur premier entraînement le samedi 6 mai. Le mercredi 17 mai, les Cats se rendront en Serbie pour un camp d’entraînement, où elles affronteront les Serbes durant deux matchs. La semaine suivante, deux matchs à domicile seront disputés, le vendredi 26 mai à Mons et le dimanche 28 mai à Braine, tous deux face à la Grèce.

Mercredi 31 mai, l’équipe de l’entraîneur Rachid Méziane partira pour un deuxième camp d’entrainement en Espagne, avec notamment des matchs contre l’Espagne et la Turquie. Le jeudi 8 juin (Courtrai) et le samedi 10 juin (Louvain) les Cats disputeront les deux derniers matchs à domicile contre la Chine devant leur public, avant de se rendre en Israël le lundi 12 juin pour la phase de groupes du Championnat d’Europe. Dans ce groupe, les Cats affronteront Israël, la République tchèque et l’Italie.