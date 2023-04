Une 10e convention "Je cours pour ma forme" signée à Burdinne

"Je cours pour ma forme", à Burdinne, c’est plusieurs groupes composés de débutants, de sportifs de niveau moyen mais aussi de plus expérimentés. "Dans ces derniers, certains s’engagent même à faire du trail. Et ce sont des machines de guerre ! J’ai déjà essayé de les suivre mais je pense que j’ai encore besoin d’entraînement, sourit l’échevine, non sans autodérision. Aussi, on avait essayé de mettre en place un groupe ados, mais ça n’a pas pris."

Un mois de mai sportif

Le mois de mai à Burdinne sera sportif, comme l’annonce Évelyne Lambié. "En plus des marches Adeps, on proposera des cours de psychomotricité en accès libre, une descente de la Lesse en kayak… Ça, on le fait chaque année mais en été. Seulement, ou il y a trop d’eau, ou il y en a trop peu. On s’est dit qu’en mai, ça serait peut-être mieux."

Aussi, le 21 mai, le Fun’Day animera la plaine Luc Gustin avec Olympiades, balades à vélo, tournois de pétanque et la remise des mérites sportifs au programme.

Les sessions "Je cours pour ma forme" ont déjà démarré mais il est encore possible de s’inscrire. Il suffit d’envoyer un mail à sports@burdinne.be. 25 € de participation sont demandés par personnes, par programme.