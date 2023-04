IL dit avoir trouvé du cannabis dans la douche de la prison de Marneffe

L’homme a un très gros passif en matière de stupéfiants (11 condamnations), que ce soit pour des faits de détention ou de vente, a relevé le ministère public, qui a requis 5 mois de prison.

Il est également consommateur de cocaïne et de cannabis et sera en fin de peine en 2025. Au mois d’avril 2022, du cannabis avait été retrouvé sur la personne qui partage sa cellule. Cette dernière a expliqué qu’elle s’était trompée de pantalon et que le vêtement appartenait bien au prévenu.

Son conseil a souligné qu’il avait entamé un processus d’admission dans un centre de soins et qu’il avait mis beaucoup de choses en place afin que sa sortie se passe dans les meilleures conditions possibles: il suit, par exemple, une formation en maçonnerie.

Les faits pour lesquels il comparaît étant antérieurs à une précédente condamnation de six mois de prison, pour le même type de délit, à Audenarde, la défense a demandé à ce que la peine soit absorbée et a rappelé que son client se trouvait toujours dans les conditions pour un sursis probatoire.

Jugement le 10 mai