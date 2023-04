Le GAL aménage des fascines en saule pour lutter contre les coulées boueuses à Burdinne, Braives, Héron et Wanze

Comment éviter les coulées de boues et les inondations lors des gros orages? Le GAL Burdinale Mehaigne s’est penché sur la question. Un projet mené en collaboration avec le Parc naturel Burdinale Mehaigne, le Village du Saule MMER et le Contrat de rivière Meuse Aval (CRMA), "On s’est rendu compte que, sur notre territoire, il est important d’agir sur l’érosion du sol mais aussi sur les coulées boueuses qui sont parfois importantes. Les inondations de juillet 2021 ont fait une piqûre de rappel mais notre volonté était déjà là avant cette période", précise Françoise Hogge, directrice et chargée de Mission "Valorisation du Saule". Au vu de l’importance de cette problématique en Hesbaye et de son incidence sur les quatre communes du territoire (Burdinne, Braives, Héron et Wanze), les citoyens, l’environnement mais également sur la valeur agronomique des sols wallons, le GAL a donc décidé d’agir avec des fascines… en saule et non en paille comme on a l’habitude de le voir. "Une fascine en saule c’est comme un filtre : ça retient les terres et empêche l’écoulement de l’eau. C’est un projet qui rentre dans notre projet de valorisation du saule. On avait la volonté de remettre le saule en valeur et une de ses particularités c’est qu’il produit beaucoup de bois et rapidement. Nous avons donc décidé de les mettre en fagots pour aménager les endroits stratégiques de notre territoire."