Accident frontal sur la N80 à Burdinne: deux blessés et un risque d’effondrement

Ce mardi après-midi, vers 14 h, un accident impliquant deux véhicules a mobilisé les pompiers de la zone de secours Hesbaye et les agents de la zone de police Hesbaye-Ouest, sur la route de Namur (N80) à Burdinne. À hauteur de la borne kilométrique 49, près de Hannêche. "Les deux voitures se sont percutées frontalement, indique-t-on à la zone de secours. Il y a eu deux blessés, qui ont été emmenés dans une ambulance de la zone NAGE. On ne connaît pas avec précision leur état de santé. On a dû découper un montant de porte pour une sortie confortable de l’un des conducteurs. Il n’y avait aucun passager dans les véhicules."