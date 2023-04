Une voiture démolit une barrière à Burdinne

Il était 8 h 45 samedi matin lorsque les pompiers de la zone de secours de Hesbaye sont intervenus à Burdinne, rue de la Burdinale. Non loin de la pharmacie, un passage pour piétons, sécurisé par des barrières de couleurs rouge et jaune et éclairé, y a été aménagé. Samedi matin, une voiture a embouti la barrière et l’a détruite d’un des deux côtés. Suite à l’accident, de l’hydrocarbure s’est répandu sur la route. C’est pour le nettoyer que les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir sur place.