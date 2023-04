Adoptez les bonnes pratiques pour devenir un touriste "durable"

Le GAL Burdinale-Mehaigne s’est lancé dans un nouveau défi: faire prendre conscience de l’impact que peut avoir le tourisme sur un écosystème lors d’un séjour dans la région. Dans le cadre du projet "Tourisme durable" financé par la Wallonie, l’équipe du Groupement d’Action Local vient d’ajouter une brochure de sensibilisation à la liste des outils et actions menées. "Il s’agit d’un guide des bonnes pratiques à adopter lorsqu’on est touriste, explique Joëlle Simonis, chargée de mission. Dans le cadre de mon travail, j’ai rencontré de nombreux acteurs touristiques et, notamment, des hébergeurs qui m’ont signalé que les clients n’étaient pas toujours très attentifs aux bonnes pratiques mises en place comme les poubelles pour le tri des déchets ou l’utilisation de la voiture alors qu’on demande de se déplacer à vélos électriques qui sont d’ailleurs mis à disposition des clients. Souvent, les touristes n’ont pas les bons réflexes et les acteurs locaux se retrouvent un peu impuissants." En partant de ce constat, le GAL Burdinale-Mehaigne a donc lancé une vaste action de sensibilisation, dont les acteurs touristiques des communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze peuvent se servir. "On y aborde toutes les thématiques du tourisme durable comme l’énergie, la mobilité ou le tri des déchets. Le tout sous forme d’images et de traits d’humour. L’objectif n’est pas de faire des leçons de morale mais plutôt de sensibiliser aux réalités de l’environnement dans lequel se trouve le touriste", précise Joëlle Simonis.