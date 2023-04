L’électricité coupée dès ce lundi dans le parc du Renoz à Burdinne: "C’est une catastrophe "

C’est que, outre le fait que le dossier concernant la copropriété des lieux est très difficile à comprendre, Resa a décidé de couper l’électricité aux habitants du parc à partir de ce lundi. Pourquoi ? Car près de la moitié d’entre eux refuse de payer ses factures d’électricité depuis plusieurs années et que cette même moitié cumule en tout et pour tout une dette de 18 000 € due à l’intercommunale. Sans compter les 30 000 € à Lampiris, qui fournissait le parc en électricité avant Resa.

"On ne peut pas couper l’électricité à quelqu’un sous assistance médicale"

Parmi ces "mauvais payeurs" volontaires, on retrouve Pierre Remacle, qui habite le parc du Renoz depuis 2005. "Je refuse de payer parce qu’on ne me réclame pas seulement le coût de l’électricité que je consomme réellement. Mais on me demande aussi de payer les amendes de la copropriété. Et ça, je refuse de le faire", s’évertue-t-il.

Et pourtant, en vrai, ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il ne paie pas ses factures. "Je dois dormir avec un respirateur. Normalement, on ne peut pas couper l’électricité à quelqu’un qui est sous assistance médicale, explique-t-il. Mais comme la copropriété a conclu un contrat industriel avec Resa, je ne suis même pas protégé." Il a donc déjà prévu son groupe électrogène, "pour le jour où…" Et le "jour où", c’est ce lundi.

"C’est normal que des intérêts de retard s’accumulent"

Olivier Hamal, lui, est membre du collège des liquidateurs de la copropriété. Cette dernière qui est en dissolution depuis 2012 mais qui ne peut pas l’être de facto puisque les réseaux de distribution d’eau et d’électricité font partie de la copropriété. Lorsqu’on lui a annoncé cet argument, "je ne veux pas payer les amendes", on ne peut que l’imaginer sauter au plafond. "À partir du moment où il refuse de payer, c’est normal que des intérêts de retard s’accumulent, avance-t-il. Et même s’il ne veut pas rembourser l’ensemble du montant qui lui est réclamé, qu’il paie au moins ce qu’il estime logique."

"Cette situation me rend malade"

De prime abord, on pourrait croire que le problème peut être vite réglé: des gens refusent de payer, on leur coupe l’accès à l’électricité et point final. Mais ce n’est pas si simple. En effet, il n’y a qu’un seul compteur pour l’ensemble du parc. Et donc, si on décide de couper l’électricité, tous les occupants du parc du Renoz seront impactés. "C’est une vraie catastrophe, s’exclame le bourgmestre de Burdinne, Frédéric Bertrand. Cette décision, les mauvais payeurs ne l’ont pas volée. Mais à côté de ça, il y a des familles avec des enfants qui vont se retrouver dans une situation très précaire. Ça me rend malade."

Face à une telle situation, la Commune ne demande qu’une chose: "Du temps. On va écrire ce week-end à Resa pour leur demander un délai supplémentaire."

Car Burdinne planche sur une solution. Mais "elle aurait dû le faire il y a longtemps", nous dit-on au parc du Renoz. Et il est vrai que la Commune ne pourra pas tout mettre en place en un jour. "On va installer des compteurs individuels. Comme ça, les habitants du parc ne dépendront plus les uns des autres", ajoute le mayeur.

Les voiries du parc étaient encore privées il n’y a pas si longtemps. Resa ne pouvait donc pas entreprendre de telles opérations d’individualisation des compteurs. "Mais on les a rachetées. Elles font donc maintenant partie du domaine public." Une bonne chose de faite.

"On a inscrit un montant de 400 000 € au budget à cet effet"

Il ne reste maintenant "plus qu’à" individualiser les compteurs d’eau et d’électricité comme suggéré par la Commune. Et aussi régler la problématique de l’épuration des eaux. "On a inscrit un montant de 400 000 € au budget à cet effet, ajoute le mayeur. Mais le temps de réaliser les différents travaux, il nous faudra bien un an. Nous sommes une petite commune et on a aussi d’autres gros dossiers à gérer."

La balle est maintenant dans le camp de Resa… L’intercommunale, va-t-elle trancher dans le vif face à une situation dans laquelle elle est lésée depuis longtemps, ou, va-t-elle faire un geste afin de ne pas pénaliser ceux qui honorent leurs factures ?