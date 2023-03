La pêcherie de l’Hirondelle a un nouveau gérant

Comme une évidence ? "Je viens pêcher ici depuis que j’ai quinze ans, avoue le nouveau gérant. J’habite à 500 m de la pêcherie depuis 30 ans. Du coup, quand j’ai vu que Capfun cherchait un gérant, je me suis dit pourquoi pas. Avant l’annonce, cette idée ne m’était jamais venue à l’esprit. Gérer trois étangs, ce n’est pas une mince affaire."

Il y a également du changement au niveau de la brasserie qui sera remplacée par un restaurant. Celui-ci sera ouvert à midi et le soir. C’est un autre gérant qui s’en chargera. Cependant, les pêcheurs pourront toujours se retrouver autour d’un verre ou d’une petite collation mais à un autre endroit. "Une nouvelle cabane en bois sera construite, explique Christian Fraikin. Elle servira de maintenance et de petit bar comme les chalets présents sur les marchés de Noël. Quelques tables mange-debout seront mises à disposition ".

À partir du 1er avril, la date de réouverture, les pêcheurs pourront profiter de deux étangs. Le troisième est réservé aux événements. Les pêcheurs auront le choix entre trois créneaux horaires: 6 heures-12 heures, 9 heures-15 heures et 13 heures-19 heures. Quant aux tarifs, ils sont presque inchangés.

Pour le 1er étang, une demi-journée vous coûtera 21 € pour 2 kg de truites et une journée complète vous coûtera 40 € pour 4 kg de truites. Pour le 2e étang, vous devrez payer 30 € pour 3 kg de truites pour une demi-journée et 58 € pour 6 kg de truites pour une journée. Pour les débutants, des cannes à pêches seront mises à disposition. Ce sera également possible d’acheter des asticots ainsi que de l’amorce sur place. Cependant, il est toujours préférable d’arriver avec son propre matériel. Sans oublier le seau ou le fribo box pour repartir avec les truites pêchées.