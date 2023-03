Manque de personnel à la prison de Marneffe: ça s’améliore

Tout ceci a évidemment rendu les conditions de travail difficiles et a eu une influence sur le traitement des détenus. "Il n’y a cependant pas eu de problème de retard dans le traitement des dossiers. Même si une hausse incroyable est à constater au niveau du service d’aide aux détenus, ils se plaignent de la lenteur, notamment du traitement des dossiers de réinsertion." Aujourd’hui, tout va dans le bon sens. Certains congés maladie de longue durée sont terminés et de nouveaux postes ont été créés. "On a engagé une nouvelle assistance sociale. Ça devrait aider à améliorer les conditions sociales des détenus."

Moins d’activités extérieures

Thérèse Wolters déplore que ce qui faisait autrefois la renommée de cet établissement pénitentiaire ne soit plus possible aujourd’hui. Les sorties étaient courantes pour favoriser les échanges sociaux et la réinsertion. "La prison est dans un cadre magnifique, au milieu de la campagne. Les détenus se rendaient encore régulièrement à la piscine, au marché ou à des activités d’accompagnement avec des personnes handicapées, le tout bien évidemment avec un encadrement."

La présidente l’assure, les prisonniers qui avaient droit à ces sorties et contacts sociaux étaient sélectionnés en fonction de leur comportement. "C’était en quelque sorte une carotte qui était donnée en guise de récompense d’un bon comportement." Malheureusement, suite à quelques cas d’évasion non liées à ces sorties, les activités organisées par la prison se concentrent entre les murs du site. "Le problème, c’est qu’il n’y a pas de barreaux aux fenêtres. Celui qui a envie de partir prendre l’air et qui a sa cellule au rez-de-chaussée, n’aura pas trop de difficultés à partir. On a eu un cas de quelqu’un qui disait qu’il avait besoin de prendre l’air et qui est revenu deux jours après. C’est la direction générale qui l’interdit à cause de ça mais c’est contre productif car en privant les détenus de sorties encadrées, ils rêvent d’aller voir dehors."

Thérèse Wolters indique qu’il faut désormais une autorisation par détenu et par sortie pour espérer refaire ce type d’activité. "Cela prendrait un temps fou."