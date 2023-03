Des Burdinnois ignorent la présence du four à pain

Depuis le lancement du projet, 15 à 30 personnes, de toutes générations, se retrouvent tous les troisièmes dimanches du mois au four à pain communautaire d’Oteppe. "Ce projet a été créé à l’initiative de citoyens, dans le but de réfléchir à l’alimentation durable, se souvient la bénévole. L’utilisation de ce four communautaire, permet d’économiser l’énergie de dix à quinze fours domestiques."

Comment ça se passe ? À 9-10 h, un volontaire allume le feu. Vers midi, les gens arrivent avec leurs propres pâtes à pizza et garnitures. Comme cela, il ne reste plus qu’à les garnir et à les cuire. Après la dégustation des pizzas cuites dans le four communautaire, arrive le moment de la cuisson des pains et des tartes. En général, la journée se termine vers 17 h -18 h. Il est également possible de profiter de la chaleur du four en laissant des plats mijoter jusqu’au lendemain. "Il est demandé à chaque participant de venir avec 5-6 bûches afin d’alimenter le feu. D’ailleurs, il ne nous en reste plus beaucoup. Si des personnes ont des bûches sèches à donner, ils peuvent nous contacter. ". Les prochaines dates ? Les 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, premier septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre.