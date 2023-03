Le Parc naturel Burdinale-Mehaigne fait une étude sur le moineau friquet et la chouette chevêche: en avez-vous vu ?

"Car ce sont deux espèces en déclin et nous voulons comprendre pourquoi. Bien qu’il y ait des causes multifactorielles qu’on connaît déjà (NDLR: notamment la dégradation de leur habitat due à l’urbanisation), on veut vérifier la présence de pesticides sur ces animaux."

Prélèvements d’œufs et de plumes

C’est que ces deux oiseaux sont inféodés aux mêmes habitats, c’est-à-dire les vergers hautes tiges et les plaines agricoles. Ils sont donc potentiellement exposés aux produits phytosanitaires.

"On va faire des prélèvements sur leurs plumes et leurs œufs non éclos, ajoute Aurélie De Cooman. Cette méthode est à la fois moins intrusive pour les oiseaux mais aussi moins fastidieuse puisqu’elle ne nécessite pas la capture des animaux. Et les œufs non éclos ne sont pas des œufs qui donneront des oisillons." Cela va de soi, la population de ces espèces ne sera donc pas impactée par cette étude.

La chargée de mission ajoute par ailleurs que des mesures sont déjà mises en place par le Parc naturel pour contrer le déclin de ces animaux. "On met en place des plantations d’îlots champêtres, de bandes fleuries…"

Appel aux potentiels observateurs

Pour avoir une vision démographique claire des populations de ces petites bêtes à plumes, le Parc naturel lance également un appel aux habitants de Hesbaye qui feraient l’observation d’un de ces oiseaux, ou des deux: "On sait que la chouette, bien qu’en déclin, est encore bien présente. Mais c’est surtout le moineau qui pose problème. Il nous faut donc réaliser un inventaire."

Ainsi, toute personne qui apercevrait l’un ou l’autre oiseau peut en avertir le Parc naturel en indiquant le nom de l’oiseau, la localisation et le jour d’observation. "On peut nous informer d’une observation sur sa propre propriété mais aussi partout ailleurs. Et si ces informations sont accompagnées d’une ou plusieurs photos, c’est encore mieux."

En marge de l’appel lancé aux riverains, notons également que le Parc naturel va mobiliser tout un réseau dédicacé à l’observation. "Il sera constitué de professionnels du Parc naturel, d’ornithologues mais aussi des bénévoles. On mettra en place également des rencontres destinées à sensibiliser."

Vous avez observé ces oiseaux ou voulez faire partie du réseau d’observateur constitué par le Parc naturel ? Il suffit de prendre contact avec ce dernier au 085/71 28 92 ou à observations@pnbm.be. www.pnbm.be.