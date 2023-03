Burdinne : automobilistes, levez le pied pour les batraciens

Et comme il faisait frais ce dimanche matin, les petits batraciens ne se sont pas montrés, mais il était très intéressant de les découvrir via les explications de Frédéric Bertrand lors de la visite du site du barrage. Alain De Clerq habite à Marneffe depuis 2000 et a appris beaucoup de choses. "Je connaissais le phénomène de migration des batraciens qui se reproduisent et vont pondre dans les zones humides. Ici, j’ai appris certaines choses sur leur milieu de vie et leur lieu de passage pour se diriger vers l’étang. Bien sûr j’aurais aimé en observer."

La protection des batraciens lors de leur traversée nocturne sur la chaussée dans la vallée de la Burdinale est aussi primordiale dans les lieux où un barrage ne peut être placé. Et Frédéric Bertrand est heureux de nouvelles mesures prises lors des gros passages migratoires nocturnes. "Nous mettrons des panneaux de signalisation avec arrêté de police pour une limitation de la vitesse à 30 km/heure. Et nous avons également installé sur les barrières indicatrices des bâches de sensibilisation pour que les automobilistes ralentissent afin de protéger les batraciens et aussi nos bénévoles qui les font traverser manuellement", explique Frédéric Bertrand qui se réjouit également "d’une équipe qui s’est fortement renforcée depuis l’année passée et qui permet de se répartir les tâches notamment avec le relevé des seaux au barrage."