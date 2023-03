Une fascine pour lutter contre les inondations à Burdinne

Les orages et fortes pluies qui ont provoqué de violentes inondations et impacté la Commune en juin dernier sont encore dans tous les esprits. Pour lutter contre ce fléau à l’avenir, le Collège a présenté, lors du conseil communal de ce mardi, une convention passée avec un agriculteur exploitant pour la mise en place d’une fascine. "Ce qui est présenté aujourd’hui est la partie visible de l’iceberg, explique Christian Elias, échevin des Travaux. On avance pas à pas pour se munir d’outils capables de nous protéger en cas d’inondations futures. La convention signée avec l’agriculteur exploitant le terrain à l’intersection de la rue du Crucifix et de la rue de la Briqueterie à Oteppe est une première mais d’autres vont suivre. Des réunions ont d’ailleurs déjà eu lieu à plusieurs reprises avec des agriculteurs et on espère prochainement arriver à des accords pour nous munir d’autres dispositifs."

Romain Verlaine (conseiller de l’opposition PPB) est dubitatif à l’idée de voir la Commune dédommager les agriculteurs pour obtenir à l’avenir un partiel de terrain appartenant à Burdinne. L’échevin se montre très clair: "L’indemnité est minime. On n’est pas en droit de faire ce que l’on veut et d’imposer notre volonté aux autres. Il faut l’aval des agriculteurs mais certains ne veulent pas encore bouger. On y travaille mais il va falloir encore un peu de temps."

L’intervention du conseiller a également de quoi faire réagir le bourgmestre, Frédéric Bertrand: "Il faut pouvoir collaborer avec les agriculteurs. Ces gens font tourner notre économie. Si on les aide, ils nous rendront la pareille. Ce qu’il faut, c’est une entente."