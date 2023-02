Protégeons les batraciens sur nos routes

À Oteppe, dans la vallée de la Burdinale, tous ces petits individus alliés de la protection de l’environnement et de nos jardins, vont quitter le bois pour se rendre à la mare. Et le plus gros danger pour eux est bien sûr la traversée de la route à la tombée de la nuit.

Depuis plus de 20 ans, le Parc naturel Burdinale-Mehaigne installe un barrage près du lieu-dit du Vieux-Bruxelles. Il vient d’être placé en collaboration avec une équipe de la voirie de la Commune. Il mesure 250 mètres de chaque côté pour la migration prénuptiale et ensuite leur retour vers le bois.

Le barrage de protection des batraciens a fait ses preuves en matière de sauvegarde lors de la traversée de la chaussée. Il ne peut, bien sûr, être placé tout le long de la zone de migration notamment au niveau du Bounia situé dans un tournant. Là des bénévoles procèdent à une traversée manuelle durant les soirées de gros passages. Naturalistes ou amoureux de la protection de la nature et de son équilibre sillonnent la rue de la Burdinale pour ramasser un maximum de batraciens et les déposer en lieu sûr pour qu’ils poursuivent leur route vers les zones humides. "Nous sauvons de 600 à 700 individus au niveau du Bounia chaque année. Ce qui fait plus de 1 000 batraciens avec le barrage. Cette année, les propriétaires de la mare l’ont curée, ce qui devrait amener plus de crapauds qui demandent des zones de ponte plus profondes", explique Frédéric Bertrand, président du Parc naturel.

Mais chacun peut aussi contribuer à la protection des batraciens lors de leur traversée de la route et aussi à la protection des bénévoles présents lors des soirées de migration. Les automobilistes ont également un rôle majeur en levant le pied et sont invités à ralentir sur le tronçon situé entre les villages de Lamontzée et Oteppe, voire plus loin jusque dans toute vallée en direction de Moha où on peut observer aussi quelques passages.

Une animation de sensibilisation est organisée le dimanche 5 mars de 10 à 12h sur le site du barrage à Oteppe. Renseignements : 0495/52.82.39 ou fre.bertrand24@gmail.com