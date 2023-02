Burdinne : l’entièreté du hameau de Vissoul passe en zone 30

Message reçu puisque depuis le 13 février, c’est toutes les rues du hameau qui sont passées en zone 30. "On a analysé les rues du village et comme elles sont très étroites, c’est compliqué d’y installer des chicanes ou des ralentisseurs, explique le bourgmestre, Frédéric Bertrand. Dès lors, on a décidé de mettre tout le hameau en zone 30 durant une phase test de six mois, (NDLR: soit jusqu’au 10 juillet). Mais c’est très probable que par la suite, cette zone 30 devienne définitive."

Depuis une semaine, des barrières signalant la zone 30 ont donc été apposées à l’entrée des rues du patelin. Il y a juste la rue en montant du Vieux Bruxelles (la rue de Braives) qui n’est mise en zone 30 qu’à partir du virage au-dessus. "Mais on a néanmoins prévu de mettre une chicane un peu plus bas, au lieu-dit Congo, car en descendant, les automobilistes ont tendance à accélérer. De même, à terme, on compte aménager un trottoir dans la descente."

Juste avant l’application de cette zone 30, la Commune a fait placer un analyseur de trafic. Il permettra plus tard de voir si cette nouvelle réglementation est effectivement respectée. Pour le mayeur, si la zone 30 devenait définitive, des aménagements seraient réalisés à l’entrée du hameau, "en créant des effets de portes à l’entrée du village. Mais pour tout ça, on doit avoir l’aval de l’AWSR (Agence wallonne de la sécurité) ."

Plus tard, d’autres centres de villages pourraient aussi bénéficier de la même mesure. "Je le pense à titre personnel, estime Frédéric Bertrand. Car avec l’augmentation des véhicules et le fait qu’ils sont électriques, et donc silencieux, il faudra prendre ce genre de mesures."