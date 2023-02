Le loup au cœur d’une grande exposition et de nombreuses activités à Burdinne

Et les différentes animations en collaboration avec le Parc naturel parleront du loup qui est en réalité un gentil canidé. Depuis mardi, les visites de l’expo sont scolaires animées par Sophie Lahaye, Estelle Léonard et Claire Rigaux du centre culturel. Elles ont accueilli essentiellement des classes maternelles et premières primaires.

La visite se déroule en deux parties avec un parcours animé et une partie bricolage dans un second local. "L’exposition a été créée par la bibliothèque centrale du Brabant wallon, explique Sophie Lahaye. Il y a des livres avec plein d’histoires de loups gentils, des jeux, des tableaux, des grandes marionnettes du conte créées par Catherine Wilkin. Nous avons déjà reçu l’école communale de Fallais et des classes maternelles des écoles libres de Braives et Marneffe. Ce sont des écoles qui ont rentré un dossier PECA (Parcours éducation culturelles et artistiques). Elles travaillent le thème du loup toute l’année. On sent bien que les élèves connaissent déjà le sujet et ne voient pas le loup comme un animal méchant. Nous avions par ailleurs une demande des écoles de Braives et Burdinne de travailler la lecture", dit Sophie Lahaye.

Les divers outils de l’exposition permettent d’aborder le conte et l’animal en fonction des âges qui vont des classes d’accueil à la 6e primaire. Une partie des panneaux didactiques explique le mode de vie des loups, la meute, leurs moyens de communiquer… "On y apprend qu’il n’y a pas que le hurlement par exemple."

Infos et réservations: 019/54 92 52 et 085/71 28 92