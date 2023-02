Nouveaux rendez-vous pour découvrir des jeux de société à Burdinne

Ils ont participé à une après-midi jeux de société organisée par le centre culturel de Braives-Burdinne. "Lors de la fête des ateliers, l’an passé, nous avions demandé aux citoyens d’émettre des idées d’animations, explique Claire Rigaux, animatrice. Et il y a eu une demande d’organiser des moments de jeux de société. Nous avons réuni deux associations qui sont la Maison des jeunes de Braives pour des vendredis en soirée et le club des Aînés de Burdinne pour des dimanches après-midi. Le premier rendez-vous s’est déroulé le 27 janvier à la Guinguette de la gare où nous étions complets et aujourd’hui, ça rencontre encore un beau succès", se réjouit l’animatrice.

Avec un passionné et pro des jeux

Les soirées et après-midis jeux de société se poursuivront une fois par mois jusqu’au dimanche 11 juin.

Andréa Castello animait l’activité. Il est propriétaire du magasin "En jeux-tu, en voilà" à Stockay, spécialisé dans les jeux de société et ludiques ainsi que les puzzles. Il pratique aussi un service de location et de dépôt et travaille déjà avec le centre culturel de Saint-Georges. "J’ai contacté plusieurs centres culturels et j’anime donc les moments jeux. Les jeux de société sont de plus en plus prisés, mais les gens reculent parfois à cause des règles. Ici, je place les jeux et j’explique le règlement. J’ai choisi des jeux moins connus du public. C’est ainsi une initiation et les passionnés de jeux de société aiment découvrir. Il faut dire qu’on sort entre 10 et 15 jeux nouveaux par semaine. Aujourd’hui, j’ai amené une vingtaine de jeux différents pour tous les âges", conclut Andréa.

Prochains rendez-vous jeux les vendredis 10 mars et 26 mai de 19h à 22h30 et les dimanches 9 avril et 11 juin de 14h à 17h. inscriptions enjeuxtu@outlook.com