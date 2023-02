Au conseil communal de Burdinne, des débats constructifs sur tous les points

Ainsi, par exemple, concernant la désignation d’un auteur de projet pour le plan PIC 2021-2024 relatif à la réfection de la rue Saint-Lambert à Hannêche, Romain Verlaine (PPB) fait remarquer qu’on n’a pas vraiment de précisions concernant la réduction de la vitesse. "Le cahier des charges ne pourrait-il pas inclure des aménagements de sécurité ?" "On verra bien les propositions de l’auteur de projet, répond l’échevin des Travaux, Christian Elias. Mais c’est vrai qu’on ne lui a pas donné de directives particulières." Au terme des discussions, le bourgmestre Frédéric Bertrand conclut: "À un moment donné, il faudra une réflexion globale sur les aménagements de sécurité plutôt que de faire du cas par cas." "Un peu comme un plan de mobilité, ajoute Sandrine Gillmann. On pourra y réfléchir avec la CLDR".

Bornes électriques (lire ci-contre), composition de la CLDR, engagement d’un coordinateur pour POLLEC…: quasi sur tous les points, majorité et opposition se sont rejointes en votant à l’unanimité. On a cependant senti la tension poindre en fin de séance à propos du déplacement d’une portion de sentier et de la rénovation de la ferme de la Grosse tour.

Élus pour décider, pas pour tergiverser

Pour le sentier en question, il s’agissait d’accepter le déplacement d’une portion du sentier 36 à Oteppe. Tout en acceptant le principe, Romain Verlaine se demande si ce ne serait pas l’occasion de "faire quelque chose de cohérent", en réhabilitant différents sentiers dans le coin. "Cela doit se faire de manière réfléchie et pas comme des cow-boys. Pour l’instant, on n’a pas la volonté de rouvrir ce sentier-là", tonne le bourgmestre.

De même, concernant la ferme de la Grosse Tour (dont la rénovation est actuellement à l’enquête publique), Romain Verlaine et Sabine Gillmann ont regretté que le conseil et la population n’aient pas été préalablement informés. "Dans ce processus, on n’aurait pas eu le temps de demander l’avis des citoyens, a répondu Frédéric Bertrand. Il fallait au plus vite monter le dossier pour espérer pouvoir décrocher le subside. On a avancé à pas de géant dans ce dossier… On a été élu par les citoyens pour décider. Pas pour tergiverser."