Faire vivre le wallon en chantant

D’abord en quatuor dès 2014, l’ensemble vocal est devenu un duo depuis un an. Il est parfois accompagné de Lydie Thonnart en percussion corporelle. À Marneffe, le duo polyphonique a séduit le public qui a aussi été invité à chanter. L’ambiance était à la fois intimiste et remplie de l’énergie des deux chanteuses. Caroline Durieux et Pascale Sépulchre séduisent par les chants wallons mais l’originalité de leur projet artistique est l’apport d’une rythmique toute particulière dans laquelle elles se plaisent à plonger le public, qui en ressort charmé et surpris à la fois.

« Faire revivre ce patrimoine collectif »

Et le succès est à chaque fois au rendez-vous, comme l’expliquent ces artistes originaires de Rochefort. "Depuis le début déjà, avec le quatuor, La Crapaude veut reprendre la tradition des chants de Wallonie. On garde les mélodies et les textes. Notre volonté est de faire vivre quelque chose qui est de notre région. Auparavant, les gens chantaient pour se retrouver et se rassembler. En été, nous avons voyagé à pied dans les villages et les campagnes. C’était magique de voir la réceptivité des gens. C’est par eux aussi que nous recevons des chants que nous enregistrons. Il y a souvent de vraies petites perles. Pour nous, c’est important de faire revivre ce patrimoine collectif vivant."

Le duo a comme il le dit "dépoussiéré les chants. Nous voulons aussi les rendre accessibles à toutes les générations. Nous chantons plusieurs wallons, c’est pour cela que nous résumons le texte avant en Français."

La grande richesse de leur répertoire est la polyphonie et des arrangements rythmiques surprenants avec un tambour, mais aussi, des percussions improvisées.