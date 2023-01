Le CPAS cherche une maison pour l’accueil de réfugiés

Actuellement la Commune a mis à disposition du CPAS l’ancien presbytère d’Oteppe mais l’objectif est de le mettre en vente. La demande est donc relativement pressante et le besoin bien réel. "On a deux ou trois dossiers par an. C’est un fonctionnement qui dépend de Fedasil. Ils reçoivent des réfugiés et une fois que les dossiers sont acceptés, nous les accueillons dans nos logements. Les personnes ne font que transiter par chez nous en attendant de régulariser leur situation, ajoute la présidente du CPAS. La durée dépend de leur situation et de leur statut. Nous avons une assistante sociale qui les accompagne tout au long du processus et qui s’occupe de la gestion des dossiers."

Si Maude Mathieu a déjà visité plusieurs biens, il n’y a pas encore de coup de cœur à l’horizon. Alors, si vous avez donc l’intention de vendre ou si vous avez connaissance qu’un proche envisage de vendre sur le territoire de Burdinne, c’est donc le moment de prendre contact avec le CPAS. Et de permettre ainsi à un projet social de voir le jour.

Contact: m.bulon.cpas@burdinne.be