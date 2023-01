Il provoque les policiers: 30 mois de prison

Au casier de ce Burdinnois d’une trentaine d’années: pas moins de 49 faits parmi lesquels on note (entre autres) des coups et blessures, de la détention d’armes ou des faits de rébellion. Sa spécialité ? S’en prendre physiquement à des corps de métier qui ont pour but de protéger et de sauver des gens. Un casier qui compte à ce jour une ligne supplémentaire puisque le tribunal correctionnel de Huy vient de le condamner à 30 mois avec sursis probatoire durant 4 ans pour 1/5e de la peine.