Du miel local pour les habitants

Depuis plus de 15 ans, la Commune de Burdinne accompagne ses vœux d’un cadeau distribué dans chaque habitation. À l’époque, c’était le bourgmestre Luc Gustin qui avait pris cette initiative qui se poursuit toujours. Cette année, les habitants ont eu l’agréable surprise de découvrir à l’entrée de leur maison un pot de miel. Le cadeau visiblement est très apprécié comme en témoignent les commentaires sur la page Facebook de la Commune: "Très chouette idée, nous sommes gâtés…" L’idée du pot de miel est née chez Évelyne Lambié, échevine du Développement local, et de la responsable de l’ADL (Agence de développement local), Marine Hiclet. "Nous avons toujours réfléchi à un cadeau utile, explique Évelyne Lambié. Burdinne étant devenue commune zéro déchet, le choix nous paraissait logique. Nous avons déjà offert par exemple les sacs réutilisables et les sacs à vrac."