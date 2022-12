4 ans de prison pour l’exhibitionniste du camping

Les faits s’étaient produits en août dernier, quelques mois seulement après la libération conditionnelle du prévenu, déjà condamné 3 fois pour des faits d’attentats à la pudeur, de détention de matériel pédopornographique et d’outrages aux bonnes mœurs. Ce jour-là, pris d’une pulsion irrépressible, l’homme avait fait la route depuis le Brabant wallon pour le camping burdinnois, un coin qu’il connaît bien pour y avoir passé une grande partie de son enfance. Il s’était rendu dans un bloc de sanitaires réservé aux femmes et avait attendu que des petites filles s’y présentent pour les observer dénudées. Deux fillettes de 7 et 10 ans, qui passaient leurs vacances en familles au camping Capfun, l’avaient ainsi surpris en train de se masturber en les regardant avec insistance, à quelques mètres d’elles. Les copines s’étaient enfuies, avaient prévenu leurs parents. Et deux gardes du parc de loisirs s’étaient lancés à la recherche du suspect, qui avait finalement été rapidement intercepté.