Les huîtres s’invitent dans le four à pain communautaire

Le projet avait été longuement mûri pour être terminé en septembre 2019. Il avait d’ailleurs bénéficié d’un subside de 4 000 € de la Fondation Roi Baudouin dans le cadre du projet "Vis mon village".

Des pizzas faites maison

Ce four à pain invite depuis lors les citoyens à se réunir tous les troisièmes dimanches du mois pour des cuissons de pains, mais pas que, comme l’expliquent Lydia Pretto et Marie-Laurence Jacquerye, membres du collectif. "Il est certes un four à pain qui peut accueillir de 20 à 25 pains mais le temps de midi et le début de l’après-midi sont souvent réservés à la cuisson de pizzas, que les membres ont eux-mêmes préparées. Car elles demandent une température très haute. Et puis, l’après-midi est réservée à la cuisson des pains", expliquent les deux membres.

Le four accueille également de nouvelles cuissons. "On peut apporter des plats pour les faire mijoter lentement ou même des gâteaux", ajoute Marie-Laurence. Et pour ce dernier rendez-vous de l’année, Alain De Clercq a offert une surprise en cuisant des huîtres gratinées au fromage. Un vrai régal !

Le four à pain collectif, construit d’une façon durable, poursuit plusieurs objectifs. Il a été conçu dans le respect de l’environnement avec une combustion lente du bois. "Et les rendez-vous mensuels sont un bon moment de rencontre familiale et intergénérationnelle, où les enfants participent ou se rassemblent dans un coin jeux", ajoute Marie-Laurence.

Renseignements via braives-brudinne@reseautransition.be.