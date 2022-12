Le joli marché de Noël des enfants et leurs créations à Braives

Et tout le site de l’école était bien occupé. Dans la salle polyvalente, les enfants ont vendu leurs créations réalisées en classe. Et bien sûr, les premiers clients sont toujours les parents heureux d’emporter les jolies décorations de fête de leurs bambins. Ils avaient le choix. Les enfants ont réalisé de jolies toiles, avec un esprit récup’ toujours bien présent. Les éléments naturels sont aussi bien utilisés dans les décorations. Toutes les classes de primaires sont bien impliquées pour créer et mettre tous leurs travaux en valeur sur un beau stand. C’était déjà la féerie de Noël avant l’heure. Les enfants se sont aussi essayés à l’art culinaire avec la confection de biscuits. De jolis sachets décorés étaient aussi exposés. Il s’agissait de farine de noix fabriquée en mode produits locaux. Elle est issue du pressage du moulin Li Stweru à Fallais où les enfants avaient apporté le fruit automnal.

Le comité des Œuvres scolaires se montre participatif en offrant un bon moment de dégustation avec un large choix dont des huîtres, des assiettes boudins, des gaufres et des hot-dogs souvent plus prisés par les enfants. Le président des Œuvres scolaires, Frédéric Vanmeerhaeghe, était ravi de cette reprise de la tradition hivernale. "Nous offrons une belle gamme de produits à déguster ici dans le chapiteau ou dans le réfectoire, ce qui crée deux ambiances différentes. C’est vraiment un beau succès."