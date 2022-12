Un chien sauvé in extremis des flammes à Oteppe

"Il était tout paniqué, explique une employée du magasin. L’incendie était assez impressionnant il faut dire. Il n’y avait pas beaucoup de flammes mais une grosse quantité de fumée sortait du domicile. Quand le chien est sorti de la maison, il était tout noir à cause de la fumée. Je ne sais pas trop de quelle couleur il est à l’origine mais le noir lui va bien."

Pas encore de circonstances précises

Le drame a été évité de justesse et les dégâts ne sont pas très significatifs. Les services de police et les pompiers ont rapidement été appelés pour que le feu soit maîtrisé. "Heureusement, les autorités n’ont pas traîné et les choses sont rapidement revenues dans l’ordre. Je ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé. Il me semble que la maîtresse du chien est partie faire des courses et qu’ensuite, le feu s’est déclaré. Je ne pense pas qu’il y a eu trop de dégâts. Quelques meubles ont été brûlés et sortis de la maison mais dans l’ensemble, je crois que l’essentiel est sauf. Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien à Oteppe..."

Malgré une grosse frayeur, le calme semble être revenu dans les rues d’Oteppe. Et ce n’est pas le meilleur ami de l’homme qui s’en plaindra.