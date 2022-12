« Dessiner Noël », un spectacle des enfants du catéchisme à voir

Ce dimanche 18 décembre, ils vont encore plus participer à l’office. Les 14 enfants présentent une petite pièce de théâtre intitulée "Dessiner Noël". Sans dévoiler le récit, c’est l’histoire d’un riche industriel Monsieur Richard. Pour les fêtes de fin d’année, il veut faire un maximum de profit sur la vente de ses montres. Il engage trois peintres pour en dessiner la publicité. Eux veulent faire passer le message de Noël, mais seront-ils compris par Monsieur Richard ?

Les enfants s’investissent à fond dans la préparation de la représentation. "Et chacun a choisi son rôle en fonction de ses désirs, explique Christine. Certains aiment parler, d’autres seront les peintres. Certains sont les décorateurs et souffleurs. Ils ont tous beaucoup de mérite et les acteurs ont appris leur texte durant le congé d’automne. Ils le maîtrisent déjà très bien." Lors de l’avant-dernière répétition, on les sentait motivés, comme l’explique Nathanaël qui a un long rôle. "Je me réjouis de présenter notre pièce devant le public, mais je suis un peu stressé." Christine et Marie-Rose s’impliquent fortement dans ce projet et, comme les enfants, elles sont très heureuses de la future représentation. "On sent que les enfants sont très contents. Ils sont bien sûr stressés ; c’est une première pour eux", explique Christine qui avait déjà monté une pièce de théâtre avec des enfants, il y a plus de 20 ans.

Théâtre par les enfants le dimanche 18 décembre à 10h30 à l’église de Marneffe.