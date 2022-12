Pas de coupure de courant au Renoz mais l’épée de Damoclès est toujours là

Depuis plusieurs années, le site est englué dans un bourbier juridique et administratif. De nombreux propriétaires n’ont plus confiance dans le collège des liquidateurs qui gère les consommations des uniques compteurs d’eau et d’électricité, refusant ainsi de payer. Avec une dette de 70 000 €, RESA menace donc régulièrement de couper le courant si les factures ne sont pas honorées.

Volonté d’aboutir

De son côté, la Commune de Burdinne a pris le problème à bras-le-corps et tente de trouver une issue à ce problème qui touche les habitants depuis des décennies, même si cela prend beaucoup de temps.

"La coupure est repoussée au moins jusqu’en janvier, affirme le bourgmestre, Frédéric Bertrand. On a écrit à RESA pour leur certifier qu’on allait installer des compteurs individuels dans le courant de 2023. De cette manière, l’intercommunale voit que la Commune prend les choses en mains. Parallèlement à cette démarche, on a demandé à Olivier Hamal (NDLR: membre du collège des liquidateurs), de payer RESA avec les sommes qui restaient en trésorerie." Quelques milliers d’euros qui devraient convaincre RESA qu’il y a une volonté d’aboutir en réglant tous les impayés. "On va aussi organiser une réunion entre les habitants concernés et RESA pour voir s’il n’y a pas moyen de régler ça au cas par cas", rassure le bourgmestre. En espérant qu’à terme, une solution soit trouvée une bonne fois pour toutes.