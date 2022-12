Du tricot et de la couture solidaires au marché de Noël

Plus de 40 exposants étaient présents avec des stands proposant de l’artisanat très varié et des produits de bouche. Les stands des associations proposaient des dégustations spéciales. Et l’ambiance était très festive et conviviale. Cette édition était aussi dédiée aux enfants avec cette année des moments de contes. Et saint Nicolas a lui aussi été très visité. Son arrivée sur un mini-char a fait impression.

Bonnets, moufles, écharpes…

Choisir des objets de décoration n’est pas toujours facile. Ils sont tous très beaux. Isabelle Courtois proposait des jolies créations de Noël en tissu. Elle est amie d’une Marneffois, Claudine Rigaux, qui est passionnée de tricot. Isabelle a fondé l’ASBL "L’atelier de Zabou". "Le produit de mes ventes est destiné à acheter des fournitures pour notre association qui s’autofinance, dit-elle. J’ai créé l’ASBL pour venir en aide aux oubliés du système. Nous travaillons en ateliers solidaires où nous confectionnons des accessoires utiles comme des bonnets, des moufles, des écharpes… Ils sont réalisés par nos cousettes et nos tricopines solidaires dont Claudine fait partie. La matière première est fournie par l’ASBL. Nos bénévoles offrent leur temps et viennent apporter leur bonne humeur", détaille Isabelle Courtois, qui a notamment un atelier de couture solidaire à Clavier et maintenant un à Oteppe. "Nous distribuons nos créations à des ASBL ou divers collectifs qui viennent en aide aux personnes en fonction de leurs besoins spécifiques. J’appelle cela une chaîne solidaire."