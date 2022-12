arbara Wiliquet est infirmière aux soins intensifs à Huy. Elle est passionnée par son métier, mais veut encore apporter plus de bien-être aux personnes en ciblant les pathologies cutanées. Elle ouvre ce vendredi son centre de soins infirmiers et esthétiques, joliment dénommé "Renaissance By Barbara". Ce nouveau projet professionnel et de vie a été conçu dans sa maison à Oteppe partagée avec son époux, Pierre Bouché, lui aussi infirmier. Une inauguration libre a lieu ces vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre.

Barbara le précise de suite: ce n’est pas un salon d’esthétique. "Bien sûr, on traite la personne dans un objectif d’amélioration esthétique, mais il s’agit avant tout de prodiguer des soins spécifiques pour résoudre des pathologies cutanées."

Des machines assistantes

Elle cite ainsi l’acné chez l’ado et l’adulte, la couperose, l’hyperpigmentation, le relâchement cutané, la cellulite et la rétention d’eau. Elle traite bien sûr aussi le vieillissement cutané du visage, mais en insistant: "Je propose un lifting mais non chirurgical."

La jeune infirmière recevra sa clientèle sur rendez-vous. "Ma philosophie est la prise en charge du patient dans sa globalité. Je fais une première consultation pour voir déjà s’il n’y a pas une pathologie sous-jacente ou de contre-indication médicale. Et chaque personne a une peau différente. Il faut également que les personnes collaborent dans le suivi comme dans l’application des crèmes. Mon but est que les gens ressentent un résultat et soient satisfaits sur le long terme."

Barbara Wiliquet propose des gammes de produits de soins. Mais c’est surtout avec ses cinq machines qu’elle prodigue ses soins. Elle les appelle ses "assistantes" et elles ont chacune leurs spécificités dans les traitements.

Machines dernière technologie

"J’ai suivi une formation propre à chaque machine." Ainsi la Laser Diode a pour mission de faire disparaître définitivement tous les vilains poils. La Hifu est un appareil d’ultrasons focalisés pour effectuer un lifting non chirurgical. Le Geneo est une plateforme qui redéfinit l’antivieillissement et améliore la peau. Le Body Perfect combine trois technologies détruisant les cellules graisseuses et réduit les imperfections causées par la cellulite et remodèle le corps.

Inauguration les vendredi 2 de 13 à 22 h, samedi 3 et dimanche 4 de 9 à 22 h. Rue du Wérihet 2 à Oteppe. RDV via le 0488/14 35 60.