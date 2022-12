Le retour du marché de Noël ce vendredi avec 40 exposants

Il sera de retour ce vendredi 2 décembre. Le marché de Noël organisé par la Commune débutera à 16 h à la ferme de la Grosse Tour. Il se déroule en collaboration avec le marché du terroir mensuel du parc naturel. Il promet un beau moment, avec la présence de plus de 40 exposants. Et il y aura aussi des nouveautés: cette année, une conteuse du centre culturel sera ainsi présente (trois séances sont prévues, à 17 h 30, 18 h 15 et 19 h, en fonction des âges). Et saint Nicolas ne sera pas loin pour distribuer des friandises. Les visiteurs vont être gâtés, entre stands d’artisanat et de produits de bouche. Les associations burdinnoises sont toujours présentes avec des spécialités, comme les bières spéciales chez le CS Burdinnois et un bar à vin pour le comité du jumelage, ainsi que le stand Viva for life, qui proposera des soupes.