Oteppe : il s’est masturbé devant deux fillettes dans les sanitaires du camping

Ce jour-là, il fait la route depuis le Brabant wallon jusqu’à Oteppe. Originaire de Wasseiges, il a passé son enfance dans le coin et le connaît bien. Il est ainsi rentré dans le camping Capfun, à Oteppe. Et s’est posté près d’un bloc de sanitaires pour femmes. Pour y observer des fillettes, il l’admet d’emblée. "J’attendais du passage, oui. Pour voir des petites filles dénudées…"

Deux fillettes, de 7 et 9 ans, sont justement aux toilettes, porte ouverte comme on peut le faire avec innocence à cet âge entre copines qui sont en vacances. Mais elles remarquent le prévenu qui, pantalon sur les chevilles, se masturbe en les fixant. Elles s’enfuient, préviennent leurs parents et deux gardes du parc se lancent à la recherche de l’individu, qui sera rapidement intercepté.

"Comment expliquez-vous que, quelques mois à peine après votre sortie et alors que vous avez des conditions strictes à respecter dont celle de ne pas fréquenter ce genre d’endroits, vous y allez ?", s’étonne la juge.

"J’avais arrêté de prendre ma médication en sortant de prison parce que je pensais m’en sortir seul. Puis mon père est décédé, j’ai fait une dépression et je suis retombé dans le vice."

"Mais s’il n’y a pas de réelle prise de conscience et de volonté de s’en sortir de votre part, comment je pourrais vous faire confiance ?".

"Il ne faut pas."

Il réclame la castration chimique

La substitut du procureur du roi rappelle que, pendant l’enquête, un petit garçon qui passe tout son été dans le camping a certifié avoir déjà vu le prévenu sur place 15 jours avant les faits et vu une petite fille apeurée, parlant d’un "monsieur dans le bois qui l’avait regardée bizarrement".

Vu par un expert en septembre dernier, le prévenu présente un profil plutôt inquiétant. Lui-même abusé dans son enfance, il évoque des pulsions incontrôlables. "C’est un constat triste et sombre mais seul l’enfermement peut convenir à monsieur puisque là, au moins, il prend sa médication", intervient la substitut du procureur du roi. Qui réclame une peine de 7 ans de prison et une mise à disposition du tribunal pendant 10 ans.

"Monsieur reconnaît et assume: ce sont des faits graves et choquants, il en est conscient, entame Me Daoud, qui défend le Jodoignois. Mais l’enfermement est-il LA solution ? OK, c’est un garde-fou pour la société mais, pour nous, la solution est dans un suivi thérapeutique. On a ici quelqu’un de profondément désespéré par sa propre situation. Il sait que ce qu’il fait est mal, il essaie de lutter mais il n’y arrive pas. C’est pour ça qu’il parle même de castration chimique. À Lantin où il est, aucun suivi n’a encore été mis en place, c’est pourquoi nous allons demander son transfert pour Ittre où il a déjà séjourné et où un suivi avait été mis en place."

Étant donné que son client ne sortira de toute façon pas de prison avant février 2027, l’avocat hutois a réclamé la clémence du tribunal quant à la peine qu’il prononcera.

Jugement le 23 décembre.