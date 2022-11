La tension monte au Renoz à Marneffe: le courant pourrait y être coupé le 5 décembre

Perte de confiance

Le nœud du problème se trouve dans les compteurs d’eau et d’électricité qui sont collectifs. Et la majorité des habitants contestent les montants réclamés par le collège des liquidateurs emmené par Me Olivier Hamal. "Ils n’ont tout simplement plus confiance en eux et donc ne paient plus, résume le bourgmestre Frédéric Bertrand. Mais l’électricité n’est pas gratuite et les factures s’accumulent. Il y avait déjà une ardoise impayée de 40 000 € chez Lampiris. Ensuite, Resa a repris et là aussi il y a une dette que 30 000 €." Ce qui a contraint l’intercommunale d’électricité a lancé un ultimatum aux résidents, menaçant de priver le parc résidentiel d’électricité le 5 décembre si, d’ici-là, la dette n’était pas honorée.

Une réunion de crise entre les habitants, la Commune et le collège de liquidateurs s’est tenue ce samedi dans un climat pour le moins tendu. C’est que, face à cette situation complexe qui perdure depuis plusieurs années, la Commune de Burdinne tente de déminer le terrain une bonne fois pour toutes. Sa solution: reprendre à son compte les parties communes, ce qui est en cours dans le cadre du plan Habitat permanent, de la Région wallonne. "On a déjà repris les voiries, détaille le bourgmestre. On va aussi racheter les parties communes telles que les anciennes plaines de jeux… Notre objectif aussi c’est qu’à terme chaque résident dispose de son propre compteur d’électricité et d’eau. Comme ça, il n’y aura plus de contestation possible car pour l’instant, certains continuent à payer pour les compteurs communs alors que d’autres refusent."

Malgré la bonne volonté de la Commune qui va inscrire cet investissement de 400 000 € à son prochain budget, l’installation des compteurs individuels risque de prendre encore un certain temps. "On espère avoir des subsides pour cet investissement quand même assez lourd, poursuit le bourgmestre. Mais même si c’est le cas, on ne peut plus se permettre d’attendre !"

Que faire alors pour éviter la coupure de courant le 5 décembre ? "D’une part, je continue à explorer plusieurs pistes pour éviter cette coupure aux portes de l’hiver, explique Frédéric Bertrand. Et, d’autre part, avec le collège des liquidateurs, on aimerait rencontrer individuellement chaque ménage pour examiner sa situation et voir ce qu’il y a lieu de faire. On va proposer aussi à chaque ménage de verser 500 € de provision pour éviter la coupure de courant."

Reste à voir si tous les résidents accepteront cette solution provisoire.