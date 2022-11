Qui veut se lancer dans un défi zéro déchet ?

Jeudi prochain, Jenny Tuts, blogueuse et adepte du zéro déchets, viendra expliquer la démarche lors d’une conférence à l’école de Marneffe proposée par l’administration communale et Intradel. "On en profitera pour présenter notre défi et pour lancer un appel aux familles, poursuit Marine Hiclet. J’ai déjà eu quelques familles intéressées qui nous ont contactés. Mais on va profiter de cette soirée pour expliquer." Et surtout motiver une dizaine de familles à s’inscrire dans la démarche qu’accompagnera autant la Commune qu’Intradel en mettant à leur disposition des outils et des conseils. Ainsi chaque famille recevra un starter pack qui comprendra les indispensables pour se lancer dans le défi. Avec, aussi, un accompagnement tout au long de ces cinq mois. Aux familles qui rejoindront l’aventure, la Commune propose de partager leur expérience. Alors, qui pour relever le défi ?