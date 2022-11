Anne Marie Begon sort son 7e livre, inspiré par un SDF

Anne Marie Begon, 73 ans, vient de terminer son 7e livre, un roman. Il était deux hommes raconte l’histoire de deux hommes, des amis de jeunesse qui se sont perdus de vue et qui se retrouvent un peu par hasard quand ils ont plus de 40 ans, l’un des deux étant devenu sans domicile fixe… Une histoire qui lui est venue d’une rencontre avec un SDF namurois en 2014. "C’était rue de Fer. Je l’avais interpellé parce qu’il était fort jeune et je me demandais comment il était arrivé là. Je lui avais posé des questions et il m’avait dit qu’il avait fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et que, quand il était revenu, il avait perdu sa femme, sa maison, son boulot. Je ne sais pas si c’était vrai mais ça m’a marquée." Anne Marie Begon a alors inventé une vie à ce SDF pour démarrer l’écriture de son dernier roman. "C’est celui qui m’a demandé le plus d’énergie et là, je vais faire une pause, un peu comme une femme après qu’elle ait accouché", sourit Anne Marie Begon.