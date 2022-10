La diminution du Covid permettra de lutter contre l’inflation

L’échevin des Finances, Christian Elias (UPB), a longuement détaillé les principaux postes qui changent. Ainsi, on retiendra notamment une provision de 252 222 € qui est dégagée afin de prévoir l’inflation des coûts de l’énergie. "Ce montant provient du reste de la provision Covid et d’excédants de différents montants rectifiés. Ça va nous permettre d’envisager un budget 2023 plus sereinement."

Financement de l’extraordinaire qui passe de 97 000 à 120 000 €, charge des pensions des mandataires qui augmente de 8 350 €, achat d’un nouveau serveur pour 10 000 €, augmentation (9 000 €) des honoraires d’expertise… Les nouveaux chiffres ont entraîné un long débat entre l’échevin et le conseiller de l’opposition Romain Verlaine. On retiendra, par exemple, que RESA ne peut pas couper l’éclairage public juste sur la commune de Burdinne car le réseau est à cheval sur différentes communes. De même, le conseiller PPB suggère d’investir dans le remplacement des luminaires du terrain de foot plutôt que dans les consommations de ceux-ci. "On y avait songé, il y a quelques années, mais on avait alors trouvé que le retour sur investissement n’était pas concluant", répond Christian Elias. Mais reste à voir si c’est toujours le cas dans le contexte actuel.

Et le sentier marneffois ?

En fin de séance, les conseillers ont également discuté du sentier à Marneffe utilisé par le public, bien qu’appartenant à un privé (lire notre édition de samedi). "33 personnes se sont manifestées pour affirmer que ce sentier était toujours utilisé, explique le bourgmestre, Frédéric Bertrand. Cette proposition (de créer une servitude publique) permettrait de clarifier les choses." Romain Verlaine estime aussi que cela serait bénéfique à tous les Marneffois tout en regrettant que le propriétaire actuel ait fait savoir, par l’intermédiaire de ses avocats, qu’il allait intenter une action en justice.