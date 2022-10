Halloween: bonbons, cortège et contes pour commencer le congé à Marneffe (photos)

Le comité des Œuvres Scolaires de Marneffe a organisé sa traditionnelle fête Halloween à la veille des vacances d’automne. La journée a été bien animée par les enfants de l’école maternelle libre Ste Thérèse et les élèves de l’école communale primaire. "Nous avons changé un peu la formule", expliquent Madame Sandrine, directrice de l’école maternelle et Thierry Legaz, vice-président et trésorier du comité des Œuvres Scolaires. "Les maternelles ainsi que les 1re et 2e primaires ont d’abord fait un circuit dans l’après-midi pour récolter des friandises chez les habitants. Tous les enfants étaient mélangés et sont partis en plusieurs groupes. En effet, lors du cortège du soir, les plus petits étaient déjà souvent fatigués."