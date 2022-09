Les 72 radiateurs du château chauffent grâce aux plaquettes de bois du parc

Les 72 radiateurs sont toujours là mais ils sont donc alimentés par une chaudière biomasse multicombustible de 130 kWh de puissance. "J’ai quand même gardé une chaudière au mazout en appoint mais je ne l’utilise qu’en cas de panne ou d’entretien de l’autre", précise le propriétaire.

Outre l’économie financière et le gain environnemental, le propriétaire et sa famille ont gagné en confort. "Dorénavant, on chauffe tout le château et je ne dois plus faire la leçon à mes enfants, comme le faisait mon père, pour qu’on ferme les portes des pièces. Car auparavant, on devait mettre sa veste quand on circulait dans les couloirs."

Le miscanthus n’est plus utilisé

Comme combustible, le châtelain a utilisé de la paille de miscanthus, une plante qu’il cultive dans sa ferme depuis 2008. La paille de cette “herbe à éléphant”, ainsi qu’on la surnomme, alimentait pour 2/3 sa nouvelle chaudière tandis que des plaquettes produites avec le bois de sa propriété se chargeaient du tiers restant. "Mais depuis quelques années, elle est alimentée exclusivement par les plaquettes de bois, souligne Cédric de Bergeyck. Car le miscanthus prend énormément de place pour sécher. Et puis, il crée aussi des cendres très dures qui vont parfois bloquer les vis sans fin." Depuis quelque temps, c’est donc exclusivement avec le bois de son parc que le château est chauffé. "On a du stock avec les nombreuses maladies qui ont touché les arbres: le scolyte chez les résineux, la chalarose du frêne, le dépérissement du chêne… Là, j’ai encore pour trois ans de plaquettes de bois." Et pour la suite, avec les 60 hectares de forêts qui entourent le château et une saine gestion de celles-ci, le combustible ne risque pas de manquer.

La nouvelle installation a coûté près de 75000 €. Un investissement qui, compte tenu des belles économies sur le carburant, a été remboursé en 5 ans. Le propriétaire est cependant conscient que son système de chauffage n’est pas applicable partout et s’adresse davantage aux gros volumes à chauffer. "Comme je suis agriculteur, j’ai l’outillage nécessaire pour couper mon bois. Je dispose aussi d’assez d’espace pour le stockage."