Un marché du terroir avec le zéro déchet en vedette

Le zéro déchet, c’est bon pour la planète, votre santé et votre portefeuille aussi. Le GAL Burdinale-Mehaigne s’associe avec l’ADL de Burdinne, le Parc naturel Burdinale-Mehaigne et le Centre culturel Braives-Burdinne pour proposer une formule associant terroir et zéro déchet. Un concept original qui a pour objectif de modifier la façon de consommer tout en valorisant le circuit court."Au départ, on voulait relancer la dynamique des repair café sur les communes de Braives et Burdinne qui s’était un peu essoufflée avec la crise sanitaire, détaille Martin Dachet, chargé de projet Up’citoyen au GAL.Avec cette nouvelle reprise mobile, nous voulions donc associer d’autres stands et animations. On a donc discuté entre institutions et on a décidé de se greffer au marché du terroir, Le village citoyen, organisé par le Parc naturel Burdinale-Mehaigne avec une dimension zéro-déchet."