Un dernier apéro avant la rentrée

"Ça va remplacer la fête populaire qu’on organisait le 20juillet, explique le bourgmestre, Frédéric Bertrand. Elle s’essoufflait un peu et on avait beaucoup de demandes de jeunes pour organiser une soirée un peu plus festive. C’est vrai que la population s’est considérablement rajeunie ces dernières années…" Les Apéros burdinnois rassembleront cependant tous les publics. "Avec un chapiteau et une sono pour les jeunes mais aussi un autre chapiteau pour ceux qui veulent davantage de calme" , rassure le bourgmestre.