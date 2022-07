La balade citoyenne du conseil des enfants de Burdinne

L’association Territoires de la mémoire réalise un travail de mémoire et de sensibilisation à toutes formes d’extrémisme. Elle met en place divers projets depuis les années 90. Un des derniers est "En marche citoyen" qui a permis l’aboutissement de la balade citoyenne. Burdinne est membre du réseau des communes adhérant aux Territoires de la mémoire qui luttent contre les extrémismes. "Elles sont 220 communes en Wallonie et Région Bruxelloise", précise Céline Redonnet, chargée de mission dans l’association.

"Burdinne est la 5ecommune inscrite dans le projet “En marche citoyen.” et une des premières dans l’arrondissement. Le parcours familial doit être ouvert à tous sur une distance d’environ 3 km. Nous proposons un cahier pédagogique et on construit la balade en fonction du lieu et de l’histoire des points d’arrêts. Mais il y a toujours des questions et une réflexion sur nos thématiques qui sont: le travail et non pas le devoir de mémoire, la démocratie, l’éducation, la résistance et la liberté d’expression." Un panneau de la balade est installé au départ. À Burdinne, elle débute sur la place. Il y a un QR code à scanner à chaque point. Un dossier papier est aussi disponible à la commune. Céline Redonnet a souligné la belle participation des différents acteurs. "Nous avons travaillé tous ensemble. La commune a été de suite partante. Les enfants du CCE ont mené le projet et la rédaction des commentaires a été rédigée par Jean-Pierre. " L’animatrice du CCE, Delphine Hamende était aussi très heureuse. "Les neuf enfants ont vraiment adhéré au projet, ils y travaillent depuis octobre 2021."