Burdinne: à la chasse aux œufs d’Hélène !

La traditionnelle chasse aux œufs était de retour à Burdinne, ce lundi. Cette année, les cloches ont déposé leurs œufs à la Ferme de la Grosse Tour, dans le beau cadre du verger conservatoire. Comme chaque fois, les enfants ont cherché des œufs en plastique qu’ils ont pu échanger contre des œufs en chocolat. Et ils ont été particulièrement gâtés en dégustant des bons œufs artisanaux confectionnés par Hélène Savoye de l’Atelier Délice à Hannêche. Infirmière aux soins intensifs au CHR de Namur, elle s’est découverte une seconde vocation il y a cinq ans. "J’ai suivi une formation en boulangerie-pâtisserie et chocolaterie et glaces au Cefor de Namur. Cette activité complémentaire me permet de rencontrer d’autres personnes et de partager ma passion. J’ai 42 ans et mon activité artisanale me permet aussi d’avoir un équilibre professionnel." Pour la chasse aux œufs des petits Burdinnois, la Commune a choisi de faire appel à elle, pour la première fois, pour sa chasse aux œufs. " L’est très chouette que la commune pense à ses artisans et c’est une belle façon de les valoriser." La chocolatière a une gamme variée de produits. "Je travaille beaucoup avec des produits locaux et selon les saisons." Pour cette commande de 15 kg, la Burdinnoise a mis tout son savoir-faire et son expérience pour satisfaire au maximum les enfants. "J’ai sélectionné vraiment une gamme enfant avec des saveurs classiques. Il y a des œufs pleins, pralinés et au caramel avec chocolat noir, blanc et au lait." Pour l’échevine de la Jeunesse, Évelyne Lambié, les quelque 1300 œufs distribués s’inscrivent dans les objectifs de la Commune. "Nous soutenons ainsi les artisans et producteurs locaux. Les œufs ont été fournis en vrac, non emballés individuellement, dans des boîtes en carton. Cela correspond à notre politique zéro déchet." Après la chasse aux œufs, les enfants ont écouté les jolies histoires du conteur Jean-Jacques sous un beau soleil.