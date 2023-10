Place aux enfants: dans les coulisses avec les ouvriers communaux

Des activités ludiques et pédagogiques

Samedi, dès 9h, les quelques enfants qui se sont inscrits ont été accueillis à l’administration communale pour d’abord visionner un petit film mettant en avant l’action des ouvriers communaux au quotidien. Travaux de réfection, entretien des voiries et des espaces verts… Tout est expliqué de long en large. Trois d’entre eux étaient d’ailleurs présents pour répondre aux questionnements des enfants. "On nous a demandé qui voulait être présent pour expliquer notre métier et on a décidé de répondre présent", glisse Rémi Quinaux, aux côtés de ses collègues Aurélien Bada et Thierry Hubin. Au programme de cette matinée: confection de boules de graines et construction de nichoirs pour les oiseaux. Ceux-ci seront installés dans la cour de l’école communale.

Et pour clore cette matinée de découvertes: direction la caserne de pompiers de Hannut. "C’était super-enrichissant, tant pour les enfants que pour nous, les adultes, commente Stephy Burton, animatrice de l’activité. Les enfants ont pu monter dans une ambulance, voir un camion de pompier et tester le matériel. On sentait leur intérêt, ils posaient beaucoup de questions. C’est impressionnant pour eux, ce monde-là." L’opération Place aux enfants de cette année aura donc permis de montrer l’envers du décor aux plus jeunes.