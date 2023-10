Le château de Fallais s’est enflammé devant 600 spectateurs

Malgré les vents vivaces et mordants, ce sont environ 600 personnes qui étaient attendues ce samedi au château de Fallais pour une balade-spectacle chaleureuse et familiale au clair de lune. Cinq artistes y ont livré trois performances pyrotechniques, rythmées par une promenade autour des douves. "Cette année, on a organisé plein d’activités-tests pour voir ce qui plaît et ce qui fonctionne. Cette balade-spectacle, c’est une grande première, se réjouit Anne-Cécile Grégoire, employée et porte-parole de l’événement au château. Pour le thème des quatre éléments, on a commencé avec l’air, puis l’eau, la terre et fatalement, on termine avec le feu. On voulait vraiment un événement phare pour cette année."