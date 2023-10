La gare et la sucrerie de Braives en miniature exposées les 14 et 15 octobre: "Ce travail a été réalisé sur base de photos d'archives et de drones"

Une collaboration de passionnés

À tout ce travail d’orfèvre s’ajoutent quelques pièces d’exception, notamment fournies par un ancien cheminot, Michel Delhaise, et le musée de la Hesbaye de Remicourt, présidé par Daniel Pirotte.

Le projet aura donc mobilisé un joli monde. "Nous nous sommes tous réunis un peu par hasard autour d’une passion commune. Ça fait un an que nous travaillons là-dessus", raconte Lucien Haudestaine, aussi membre du collectif organisateur. En 2013 déjà, le braivois Michel Delhaise, en grand passionné, organisait une première version de l’exposition à l’occasion du 50e anniversaire de l’arrêt du trafic voyageurs. Quatre ans plus tard, une seconde édition s’était axée sur le développement économique des villages traversés par les lignes de trains. Et coup de théâtre, c’est cette dernière qui a mis la machine en marche. Se promenant sur le RAVeL le long de l’ancienne gare, Guy Van Meroye, membre du club de modélisme ferroviaire Het Spoor, s’est intéressé à la gare de Braives suite à l’exposition de 2017 et en a constitué une maquette. La société flamande, basée à Saint-Nicolas, a alors de ce fait pris contact avec le collectif de citoyens braivois afin de pouvoir rendre son portrait d’antan à la gare de Braives. Depuis, la réplique a fait le tour de la Flandre et dépassé les frontières pour finalement faire une halte à Braives à l’occasion de l’exposition. Ces 14 et 15 octobre marqueront donc le fruit d’un projet de longue haleine mais aussi d’une collaboration de circonstance.

De la gare à la sucrerie

Comme son nom l’indique, l’exposition ne s’articule pas seulement autour de la gare, mais aussi autour de l’industrie du sucre et de l’activité des trams, bien nécessaires pour transporter les betteraves dans les communes hesbignonnes non desservies par la SNCB. "Pour cette édition-ci, nous avons étoffé le contenu de l’exposition avec des éléments supplémentaires, précise Robert de Spiegeleer. Nous tenions à ce que cette exposition soit didactique et intergénérationnelle, et donc accessible aux grands comme aux enfants."

C’est une exposition tout à fait différente des éditions précédentes, réunissant trois pôles importants liés à l’activité ferroviaire. "Nos collections abordent plus spécifiquement l’industrie sucrière, depuis l’arrachage des betteraves jusqu’au raffinage du sucre et toute l’activité économique qui en découle", explique Daniel Pirotte, président du musée de la Hesbaye. Plus de 100 ans d’histoire seront ainsi réunis autour de la richesse de Braives.

"Peu de communes disposent d’un patrimoine comme celui-ci. C’est l’occasion de faire revivre le passé local et lui apporter un hommage", soutient le bourgmestre, Pol Guillaume. Mais alors, pourquoi ne pas pousser l’immersion et exposer les maquettes dans l’ancienne gare de Braives ? "Par souci de place et de sécurité, la salle du Roxy semblait être la plus adaptée. Il y a des pièces de valeurs qui doivent être conservées et protégées", précise le collectif.

Rendez-vous donc dans la Salle le Roxy (Place du Carcan 13) à Braives le 14 de 12 à 18 h et le 15 octobre de 11 à 18 h. Pour les établissements scolaires, les visites se feront les 16 et 17 octobre. Entrée à 4 € pour les +12 ans.