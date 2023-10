Une saison culturelle rythmée sur la rencontre

Pour une entrée en matière tout en douceur, le centre culturel met l’accent sur le cinéma cette année. "Nous voyons ça comme une formule légère qui sera accessible à tous. C’est là une première manière d’aller vers les gens, de les inviter à nous rencontrer puisque nous avons le sentiment qu’ils ne nous connaissent pas." Il faut dire qu’un an et demi, c’est peu pour s’apprivoiser. Une nouveauté qui permettra donc de faire connaissance et (se) découvrir. Une chose est sûre pour cette année: le nouveau visage de la culture à Braives passe par la convivialité.

De nouveaux horizons

Le centre culturel, quitte à faire connaissance, tient tout particulièrement à faire découvrir de nouveaux endroits à ses visiteurs. "L’idée, c’est de permettre aux Braivois de découvrir les espaces existants autour de chez eux. Autant combiner les plaisirs du cinéma à la découverte d’un lieu près de chez soi qu’on ne connaissait pas forcément", s’enthousiasme la directrice. Entre autres, cette saison, on multiplie les lieux de rendez-vous: les ateliers de la Traversine, une nouvelle ASBL locale basée sur la solidarité citoyenne, les écoles de Marneffe et de Ciplet, la ferme du Saule Penché, la salle culturelle d’Oteppe… et bien d’autres seront les lieux d’action culturelle de cette année. "Ce sont des activités en décentralisation. On tenait à trouver des lieux où on peut organiser quelque chose en s’associant à une école ou un comité de village… Ça permet de découvrir d’autres choses au-delà des moments de rencontre."

Cette première poignée de mains passera d’ailleurs aussi par une nouvelle identité. Pour repartir sur de bonnes bases et permettre aux citoyens de se réapproprier le centre, un appel à votes a été lancé pour élire un nouveau nom "qui soit fédérateur et porteur de sens". Parmi les propositions: l’en’train, le 42, Al fiesse, le Dakar’t, le Tiersa, Faisan (t)/Faisan ensemble, Tumulus, la Réserve, le Repère des (13) clochers, Devil et des champs, Culture B… Le centre culturel reste néanmoins ouvert à toute proposition. Il suffira d’envoyer votre réponse par courrier ou par mail via info@culture-braives-burdinne.be avant le 1er novembre prochain.